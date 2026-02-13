Kültürpark Platformu’ndan 'Basmane Çukuru' tepkisi: 'Bir kent suçudur'

Kültürpark Platformu, Basmane Çukuru olarak bilinen bölgede, kamusal alana inşa edilmesi planlanan gökdelenin ‘kent suçu’ olduğunu ifade etti.

Alanın bir dönemin Ermeni Hastanesi, Otobüs Terminali ve ESHOT Otobüs Garajı gibi hep kamusal alan olarak kullanıldığı, uzun yıllar çukur halinden sonra geçtiğimiz yıllarda üzeri doldurulduğu hatırlatılan açıklamada, Basmane Çukuru'nun tarihi Agora manzarasına eşlik eden, Kültürpark ve Kemeraltı çarşısını çevreleyen bir konuma sahip olduğu ifade edildi.

Platform tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Basmane Çukuru olarak bilinen Basmane arazisi bir dönemin Ermeni Hastanesi, bir dönemin Otobüs Terminali ve ESHOT Otobüs Garajı gibi hep kamusal alan olarak kullanıldı. Uzun yıllar çukur halinde kalan, geçtiğimiz yıllarda üzeri doldurulan Basmane Arazisi; tarihi Agora manzarasına eşlik eden, Kültürpark ve Kemeraltı çarşısını çevreleyen bir konuma sahiptir. Kentin merkezinde ulaşım ve altyapı gibi sorunların yaşandığı bir bölgededir.

Yıllardır, farklı kişi ya da kurumlar tarafından açılan davalar birbirini takip etmiş, son durum itibari ile 2022 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmış olan ve halen süren davanın bilirkişi raporunda arazinin tapusunun belediyeye ait olması gerektiği belirtilmiştir. Belediye tarafından kamuoyunu tatmin edici bilgilendirmelerin yapılmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu, gecikmiş de olsa şeffaflığın sağlanması gerektiğini alınan yanlış karardan hemen geri dönülmesini, hukuki süreç İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine ilerlerken hiçbir yetkinin bu protokol biçiminde kullanılmamasını bir kez daha söylüyoruz.

Kısaca diyoruz ki;

* Hukuki Durum: "Sözleşmenin geriye dönük feshi ve tapu iptal" davası devam ederken ve belediye lehine güçlü bir hukuki zemin oluşmuşken, kamusal bir haktan feragat edilmesinin kent suçundan başka bir açıklaması bulunmamaktadır. Bu duruma dair belediyenin şeffaflığı benimseyip halka açıklama yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

* Kent Suçu: Tamamen ticari kullanımı esas alan düzenlemelerin, kent merkezindeki altyapı, ulaşım ve yaşam kalitesi sorunlarını derinleştireceği ve bunun bir "kent suçu" niteliği taşıdığı görüşündeyiz.

* Kamusal Bütünlük: Alanın Kültürpark ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı ile olan mekânsal bütünlüğünün korunması, pazarlık konusu edilmeden yeniden tam kamu mülkiyetine geçmesi hayati önem taşımaktadır.

* Şeffaflık İlkesi: Kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmelerin ve "niyet protokolü" içeriğinin, katılımcı ve şeffaf yönetim ilkeleri gereği kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir."