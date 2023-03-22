Kuraklıkla mücadele için "damla sulama sistemi"

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 16:18

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:37

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, kuraklıkla mücadele için tarımda geleneksel sulama yöntemlerinden bir an önce damla sulama sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Orta, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (TESKİ), "Dünya Su Günü" dolayısıyla Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, suyun herkes için önemine işaret etti.

Dünyada tanımlanan 31 afet biçiminin içerisinde, tüm canlıları etkilediği için kuraklığın ilk sırada geldiğini belirten Orta, "Kuraklık tüm canlıları etkiler, çok sinsi gelir, ne kadar kalacağı belli olmaz. Tüm canlıları çaresiz bırakır. Depremde insanlardan başka çok ölen olmadı ama kuraklıkta tüm canlılar, ekosistem durur, stop eder her şey. O çaresizlik içerisinde ne kadar süreceğini de bilemezsiniz ve o çaresizlik göçlere kadar gider" dedi.

Orta Trakya'da su sorunu yaşanacağının öngörüldüğünü vurgulayarak, "Doğaya karşı mücadele olmaz. Bizim planlamadığımız, planlayamadığımız nüfusu ve sanayiyi hiç merak etmeyin doğa planlayacak ve tersine göç Trakya'dan çok uzun sürmeyecek. 2060 yılından sonra Türkiye'nin nüfusu azalmaya başlayacak. Bence Trakya'nın en fazla şurada çekeceği 20 yıllık bir sıkıntısı var. 2040 yılından itibaren herkes geldiği yere, geldiği gibi geri dönecek. Bunun aksini düşünmek mümkün değildir" diye konuştu.

Orta, Trakya'da son 5 ayda 320 milimetre olması gereken yağış miktarının sadece 80 milimetre olduğunu anlattı.

Tarımda sulama yöntemlerinin kuraklıkla mücadelede daha da önem kazandığının altını çizen Orta, şunları kaydetti:

"Mutlaka yüzey sulama, salma sulama halk arasında vahşi sulama diye anılan tava sulama gibi yöntemlerden, derhal yağmurlama, hatta toprak altı, damla sulama yöntemlerine geçmemiz lazım. Bu konuda üreticiler desteklenmeli. Hem sulama sistemlerinin kurulması hem de bunların işletilmesi noktasında destek olmamız lazım. Desteklerin yerli yerine gidip gitmediğini çok iyi kontrol etmeliyiz. Eğer biz mevcut sulama yöntemlerimizden, damla sulama yöntemine geçersek tarımda sulama suyunda üçte bir oranında su tasarrufu sağlayabiliriz."

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Tekirdağ'ın kullandığı suyun yüzde 85'inin 420 su kuyusundan çıkarıldığını anlattı.

Albayrak, suyun kuyulardan evlere geldiği sürece ekonomik bir maliyetinin olacağını ifade ederek, "2014 yılında göreve geldiğimizde kuyularda 150 metreden su çıkıyordu. Şimdi su 350-400 metrelerden çıkarılıyor. Konya'da bu 1100 metrelere indi. Orada obruklar oluşmaya başladı. Su seviyeleri aşağı indikçe de suyun kalitesi düşüyor" dedi.