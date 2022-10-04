'Kuran'ı yırtıp yaktılar' iddiası: Gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili yeni gelişme
İzmir'in Çiğli ilçesinde Kuran'ın sayfalarını yırtıp yaktıkları ve o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Çiğli'de 26 Eylül'de bir evde 1 kişi, iddiaya göre Kur'an'ı ateşe verdi. Karşısındaki kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepki çekti.
Görüntülerde, şüphelilerin İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretleri de yer aldı. Şikayetler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kuran'ı yırtan kişinin B.Ç., kameraya alan kişinin ise M.A.D. olduğu belirlendi. B.Ç. ve M.A.D., Çiğli'deki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar" dedi. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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