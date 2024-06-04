Yayınlanma: 04.06.2024 - 22:49

Güncelleme: 04.06.2024 - 22:49

Bayram tatilini aileleriyle birlikte kısa bir seyahate çıkmak için fırsat bilen yuttaşlar, gözlerini hükümetten yapılacak olan 9 günlük bayram tatili açıklamasına çevirmişti. Konuya dair karar AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde denk gelecek.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı başında yayımladığı dini takvimle birlikte Kurban Bayramı arefe günü tarihi belli olmuştu.

Buna göre; Kurban Bayramı arefe günü, 15 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde idrak edilecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü de kamu çalışanları için idari izin kapsamına alındı.

Böylelikle Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.