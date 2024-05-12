Yayınlanma: 12.05.2024 - 17:06

Güncelleme: 12.05.2024 - 17:06

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacağı emekliler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

AKP'liCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükseldi. İki dini bayramda emekliye toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak.

Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü öncesi emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinin yapılması bekleniyor. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı.

4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ikramiyeler yattı.