Kurban Bayramı'nda tatil anketi: Yurttaşların çoğu evinde geçirecek!

Areda Survey isimli bir araştırma şirketi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 9 günlük Kurban Bayramı izninde yurttaşlara tatili nerede geçirmeyi planladıklarını sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 19:05
Kurban Bayramı'nda tatil anketi: Yurttaşların çoğu evinde geçirecek!
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2 bin 503 kişinin katılımı ile gerçekleşen araştırmayı şirket X hesabından yayımladı. Buna göre, yurttaşların yüzde 71,4'ü Kurban Bayramı'nı evinde geçirecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı izinlerini 9 gün olarak açıklaması ile yurttaşların tatil boyunca ne yapacağı gündem konusu oldu. Areda Survey bu kapsamda yurttaşlara, "Kurban Bayramı tatilinizi nerede geçirmeyi planlıyorsunuz?" sorusunu sordu.

Yaş grubu ve cinsiyete göre de ayrı sonuçlar çıkarılan anketlerde yanıtların arasındaki makas dikkat çekti.

TATİL ORANI EN DÜŞÜK

Araştırmaya göre yurttaşların yüzde 71,4'ü soruya 'Kendi evimde' yanıtını verdi. Yüzde 24,3 ile 'Aile/Akraba ziyaretlerinde' seçeneği onu takip etti.

Yurt içi tatili yüzde 2,4 oranda kalırken yurt dışı tatili yanıtını verenlerin oranı ise yalnızca yüzde 1,8 oldu.

İŞTE ANKET SONUÇLARI

 


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