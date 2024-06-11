Ankara'da yaşayanlar dikkat! Emniyet'ten uyarı geldi: Kurban Bayramı süresince bazı kavşaklar kapatılacak

Yayınlanma: 11.06.2024 - 22:28

Güncelleme: 11.06.2024 - 22:28

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için 11 Haziran Salı Günü saat 12.00'den, 24 Haziran Pazartesi günü saat 12.00'a kadar bazı yol güzergahlarında belirlenen kavşak noktalarının kapatılarak, trafik akışının transit olarak sağlanacağı ifade edildi.

Buna göre, Beypazarı Yolu 121. kilometresinde bulunan Çayırhan Mahallesi D140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı, Eski İstanbul Yolu'nun 53. kilometresi Ciğir köyü çıkışı, 55. kilometresi, Kurtboğazı tepe orta refüjü, 56. kilometresi Dutözü Kavşağı, 58. kilometresi İğdir köyü dönüşü, 59. kilometresi Özbek Çiftliği orta refüj dönüşü, 64. kilometre TIR Parkı Kavşağı, 65. kilometre Uğurlu köyü Kavşağı, Konya Yolu 82. kilometre TSOF Kavşağı ve Samsun Yolu Ortaköy Kavşağı ve Gökçeyurt Kavşağı bariyer ile kapatılarak, bu noktalarda trafik akışı transit olarak verilecek.