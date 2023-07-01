Kurban Bayramı'nın 'acemi kasap' bilançosu ortaya çıktı: 30 bin kişi hastanelik oldu
Bakan Koca, bayramda kesim işlemleri esnasında yaşanan kazalar nedeniyle 951'inin ambulansla, 29 bin 32'sinin ise kişisel olmak üzere toplamda 29 bin 983 kişinin hastanelere başvurduğunu duyurdu.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramı'nda da acemi kasap manzaraları yaşandı. Türkiye genelinde hayvan tepmesi, bıçak ve satır gibi kesici aletlerle yaralanan yurttaşlar hastanenin yolunu tutarken bazıları da ambulansla hastaneye yetiştirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 'acemi kasap' bilançosunu paylaştı.
Koca, "Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29 bin 32 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü. Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dahil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü" ifadelerini kullandı.
Kurban bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29.032 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü. Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 1, 2023
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