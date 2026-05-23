Küresel Sumud Filosu’nda alıkonulan aktivistler yaşadıklarını anlattı: İşkence, cinsel şiddet, ağır darp…

İstanbul’da bir araya gelen Küresel Sümud Filosu katılımcıları, düzenledikleri basın açıklamasında gözaltında tutuldukları süre boyunca maruz kaldıklarını belirttikleri ağır hak ihlallerini kamuoyuyla paylaştı. Aktivistler, yakın mesafeden plastik mermi kullanımı, şok tabancaları, stres pozisyonlarında bekletme, zorla başörtüsü çıkarılması, çıplak arama ve cinsel şiddet dahil çok sayıda istismara uğradıklarını öne sürdü.

Açıklamada, özellikle İsrail’e ait olduğu belirtilen ve katılımcılar tarafından “işkence gemisi” olarak nitelendirilen INS Nahshon adlı deniz aracında yaşananların sistematik işkence boyutuna ulaştığı savunuldu. Aktivistler, dikenli teller ve metal konteynerlerden oluşturulan geçici alanlarda ağır darp ve kötü muameleye maruz bırakıldıklarını anlattı.

Filoya Fransa’dan katılan Adrien Berthel, askerlerin kendisini cinsel kimliği üzerinden hedef aldığını ve aşağılayıcı muameleye uğradığını söyledi. Üç gün boyunca yaklaşık 180 kişinin gözaltında tutulmasına tanıklık ettiğini söyleyen Veronica Otero ise çok sayıda kişinin kırıklar ve ciddi yaralanmalar nedeniyle nefes almakta zorlandığını belirtti.

Katılımcılar, çıplak aramalar sırasında fotoğraf çekildiğini ve bazı vakalarda cinsel saldırı yaşandığını ileri sürerken, kötü muamelenin Aşdod Limanı’nda da sürdüğünü söyledi.

Daha önceki filo görevlerinde de yer alan Yassine Benjelloun ise gözaltına alınırken darbedildiğini belirterek, karanlık bir konteynere götürüldüğünü ve burada tekmelendiğini anlattı.

EN AZ 15 CİNSEL SALDIRI VAKASI

Filonun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise, "(Müdahale sürecinde) Tecavüz dahil olmak üzere en az 15 cinsel istismar vakası yaşandı. Bazı kişiler yakın mesafeden plastik mermilerle vuruldu. Onlarca kişinin kemikleri kırıldı" denildi.

İSRAİL HAPİSHANELERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Filo katılımcıları, yaşadıkları sürecin İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların maruz kaldığı sistematik şiddetin yalnızca küçük bir kısmı olduğunu vurguladı. Açıklamada, İsrail hapishanelerinde 9 binden fazla Filistinlinin tutulduğu, bunların 3 bin 500’den fazlasının ise “idari gözetim” altında suçlama olmadan alıkonulduğu ifade edildi.

Küresel Sümud Filosu, uluslararası toplum ve hukuk kurumlarına çağrıda bulunarak bağımsız soruşturma açılması, Filistinli tutukluların serbest bırakılması, Gazze ablukasının kaldırılması ve İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanması taleplerini sıraladı.