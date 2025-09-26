Kuşadası Belediye Başkanı Günel: Özlem Çerçioğlu’nun imar revizyonlarıyla ailesine 522 milyon liralık rant yaratıldığını ortaya çıkardık

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılmasından iki gün önce Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçirilmesini sağladığı imar revizyonlarıyla ailesine toplamda 522 milyon liralık rant yaratıldığını, uzman personelimizce yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkardık. Yapılan incelemelerde çevredeki parsellerin imar hakkının kendi parsellerine aktarıldığını, ayrıca zeytinlik alanlarının villa inşaatına açıldığını gördük" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel, Çerçioğlu ailesine 522 milyon liralık bir imar rantı sağlandığını iddia etti. Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçişinden önce gerçekleştirilen imar onaylarıyla, Çerçioğlu ailesinin Jannak firmasına ait iki parselde yapılan düzenleme sonucunda, çevredeki komşu arsaların yapılaşma haklarının usulsüz bir şekilde Çerçioğlu ailesine aktarıldığı belirtildi.

"BU DURUM CİDDİ BİR 'KAMU ZARARI' DOĞURMUŞTUR"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ailesine ait Sultanhisar’daki otel ve zeytinlik arazileriyle ilgili imar planı değişikliklerini gündeme getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılmasından iki gün önce Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçirilmesini sağladığı imar revizyonlarıyla ailesine toplamda 522 milyon liralık rant yaratıldığını, uzman personelimizce yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkardık. Yapılan incelemelerde çevredeki parsellerin imar hakkının kendi parsellerine aktarıldığını, ayrıca zeytinlik alanlarının villa inşaatına açıldığını gördük. Bunun yanı sıra, Çerçioğlu ailesinin ödemesi gereken imar harçlarının da usulsüz bir şekilde Sultanhisar Belediyesi tarafından ödendiğini tespit ettik. Bu durum ciddi bir 'kamu zararı' doğurmuştur."

"BÜROKRATLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Başkan Ömer Günel’in, yapılan revizyonlarla Çerçioğlu ailesi tarafından edinilen imar rantı ve ortaya çıkan kamu zararı için yaptığı itiraz çağrısı, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlarca karşılık buldu. İtirazlarını yapan vatandaşlar ve bazı Meclis üyeleri, "Usulsüz şekilde yapılan, kamu zararı oluşturan ve bir ailenin şahsına ait arazilerde yaratılan rantı onaylayan Özlem Çerçioğlu ve Sultanhisar Belediye Başkanları ile diğer bürokratlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediyesi yapılan itirazların ana gerekçelerini şöyle sıraladı: