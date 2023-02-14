Kuşadası Belediyesi olası bir depreme karşı harekete geçti

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:55

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 10:55

Kuşadası Belediyesi, deprem kuşağı üzerinde yer alan kenti olası depremlere karşı daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından afet bölgelerinde yaşayan depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasını sürdürürken bir yandan da kente gelen afetzedeleri yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi, deprem anında hayat kurtaracak önemli kararlar aldı. Buna göre, Kuşadası Belediyesi, kendi çalışanlarından oluşacak acil bir arama kurtarma yardım timi oluşturacak. Gönüllülük esasına göre kurulacak olan Acil Arama Kurtarma Timi üyeleri, yoğun bir eğitim sürecinin ardından kent içinde veya dışında meydana gelebilecek afetlerde hayat kurtarmak üzere donanımlı hale getirilecek.

TAŞIYICI KOLON DENETİMİ YAPILACAK

Acil Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra kentteki yapı güvenliğini sağlamak amacıyla da yeni bir çalışmanın hazırlığı içerisinde olan Kuşadası Belediyesi, sorumluluk alanındaki tüm yapıları tek tek denetleyerek zemin katlarda bulunan taşıyıcı kolonları kesen kişileri tespit ederek cezai işlem uygulayacak.

“HEPİMİZ DEPREME HAZIR OLMALIYIZ”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Kuşadası Belediyesi, tüm çalışanları ve imkânlarıyla beraber ilk günden bugüne kadar elinden gelen her türlü çabayı göstermekte ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarına pansuman olmaya çalışmaktadır. Ülkemizin ve yaşadığımız şehir olan Kuşadası’nın deprem kuşağının içinde olması ve son zamanlarda gittikçe artan deprem vakaları nedeniyle kentimizin de olası bir afete karşı hazır durumda olması gerek. Bu kapsamda çalışmalarımızı hızlandırma ve Kuşadası Belediyesi bünyesinde de gönüllülük esasıyla oluşturulan bir Acil Arama Kurtarma Timi oluşturulmasına karar verilmiştir” dedi.

Depreme karşı yapı güvenliğinin önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaçak yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Bu kapsamda kentimizde bulunan tüm binalarda kolon denetimi yaparak yapı güvenliğini tehlikeye sokan girişimlerin önüne geçmek için gerekli çalışmaları ivedilikle tamamlayacağız” diye konuştu.