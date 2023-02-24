Kuşadası Belediyesi’nden ‘Doğal Botanik Park’a koruma

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 13:00

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, oteller bölgesi olarak adlandırılan mevkide bulunan Doğal Botanik Park, Kuşadası’na özgü endemik bitki türü olan tülüşahın yanı sıra, 18 çeşit orkide ve değişik türdeki 400 bitkiye ev sahipliği yapıyor. Doğal Botanik Park, ayrıca kıyı şeridindeki zengin su altı faunası sayesinde nesli tükenmekte olan Akdeniz fokuna beslenme, küçük kerkenez ve kaya güvercinlerine de yuvalama alanı oluyor. Turistlerin gün doğumunda ve batımında manzarası için tercih ettiği park için Kuşadası Belediyesi harekete geçti.

BİLGİLENDİRİCİ TABELALAR YERLEŞTİRİLECEK

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Doğal Botanik Park’ın etrafına 400 metre uzunluğunda çitle çevirdi. Ayrıca Doğal Botanik Parkı ziyaret etmeye gelenler için 4 seyir terası yapılacak. Çalışma tamamlandıktan sonra, Doğal Botanik Park’ın farklı noktalarına ev sahipliği yaptığı bitki ve canlı türleriyle ilgili bilgilendirici tabelalar yerleştirilecek. Böylece Botanik Parkı koruma altına alırken kente de yeni bir turizm rotası kazandırmış olacak.

SÜRÜCÜ: GELECEK KUŞAKLARA MİRAS KALACAK

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası Belediyesi’nin çok önemli bir çalışmayı hayata geçirdiğini belirterek, “Doğal Botanik Park, bünyesinde Akdeniz bitki örtüsünün en güzel örneklerini barındırıyor. Buradaki kayalık bölge, kendi içerisinde doğal bir ekosistem oluşturduğu için nesli tükenmekte olan küçük kerkenez ve kaya güvercinleri tarafından yuva yapmak için tercih ediliyor. Botanik Park, zengin su altı faunası sayesinde Caretta caretta ve Akdeniz foku gibi deniz canlılarına da besin kaynağı sağlıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile daha önce Doğal Botanik Park’ın korunması amacıyla çevresinde bir inceleme gezisi yapmıştık. Şimdi ekipler çalışmaya başlamış. Çalışma sayesinde Doğal Botanik Park gelecek nesillere miras olarak kalacak” dedi.

GÜNEL: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Doğal Botanik Parkın kentin içinde kalabilen çok önemli bir habitat alanı olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel ise, “Bu alan doğal peyzajıyla, ender bitki örnekleriyle ve denizel ortamıyla Kuşadası’nın yanı başında henüz doğallığını yitirmemiş bir yer. Nesli tükenmekte olan canlı türleri için de yaşama ve beslenme alanı olması burayı daha da önemli bir hale getiriyor. Bu alanın tüm değerleriyle korunması için elimizden geleni yapacağız. Bölgenin özel koruma statüsüne alınması için gerekli girişimlerde bulanacağız” diye konuştu.