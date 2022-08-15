Kuşadası Belediyesi’nden işçilere yüzde 30 ek zam

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:40

Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Personel A.Ş ile Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası arasında işçi maaşları için ek protokol imzalandı.

2022 yılı Nisan ayında imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından gerçekleştirilen düzenleme ile Kuşadası Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı brüt 8 bin 450 lira oldu. Çalışanlar arasında bayram havası yaratan ek protokolün imzalanması için Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde tören düzenlendi.

Törene; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman katıldı. Törende konuşan Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Başkan Ömer Günel’in her zaman çalışanlarının yanında olduğunu belirterek “İki hafta önce başkanımızı ziyaret edip kendisine geçinmekte sıkıntı yaşadığımızı, ekonomik krizi en ağır şekilde hissettiğimizi ilettik. Sağ olsun başkanımız şartları zorlayarak istediğimiz zammı yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BAŞKAN GÜNEL: KUŞADASI'NA HİZMET İÇİN HARCIYORSUNUZ

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik yangın ortamında sizleri biraz olsun ferahlatmak istedik. 2019 yılında Kuşadası Belediyesi’ni devraldığımda kasada 200 bin lira para, personele de toplam 6 milyon lira borç vardı. Bugün geldiğimiz noktada maaşlar artık zamanında ödeniyor. Personelimize ikramiye borcu olmayan bir belediye haline geldik. Bütün emeğinizi ve gücünüzü Kuşadası'na hizmet için harcıyorsunuz. Bize de size olabildiğince fazla destek vermek, bu ekonomik yangın yerinde sizleri olabildiğince ferahlatabilmek düşer. Hükümet sadece asgari ücrette güncelleme yapmışken biz kadrolu ve Personel A.Ş’de çalışan tüm arkadaşlarımızın maaşlarına ve yemek yardımlarına yüzde 30 daha zam yapıyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da, “Böylesine güzel bir haberle haftaya başlamak bizleri çok mutlu etti. Sizin durumunuzu iyileştirebilmek ve hayat pahalılığı karşısında yükünüzü azaltmak için olanaklarını sonuna kadar kullanan bir belediyemiz var. Arzu ettiğimiz şey Türkiye'de bir refah devleti yaratabilmek. Amacımız herkesin insanca yaşayabildiği bir ücrete ve gelire sahip olması” ifadelerini kullandı.



