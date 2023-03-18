Kuşadası'nda 20 Mart'tan itibaren yeni inşaat ruhsatı verilmeyecek

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 16:40

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 16:40

30 Ekim 2020’de Ege Denizi’nde yaşanan ve Kuşadası’nda şiddetli bir biçimde hissedilen 6.9’luk depremin ardından Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurarak çalışmalarını sistematik hale getiren Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kenti olası bir deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirmek için cesur bir adım daha attı. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, kentteki inşaatları depreme karşı daha dayanıklı hale getirmek için Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan çalışma tamamlanana kadar 20 Mart tarihinden itibaren yeni yapı ruhsatı vermeyi durduracaklarını açıkladı. Kuşadası Belediyesi tarafından getirilecek standartlar, yeni yapılacak 4 kat ve üzerindeki binalarda sismik izolatör kullanımını, binalarda bodrum kat yapma zorunluluğunu, uygun temel tipinin ve döşeme çeşidinin belirlenmesini, bitişik nizamlarda mevcut yapı ve bitişiğinde yapılacak olan yeni binaların teknik olarak birbirini olumsuz etkilememesi amacıyla proje çözümlerinin oluşturulması ve bunlarla ilgili tüm teknik çalışmaları ve Kuşadası’nda parsel bazında yapılacak zemin etütlerinden elde edilecek raporların değerlendirilmesini kapsıyor.

GÜNEL: İNSAN CANI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

İnsan hayatının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 50 bine yakın vatandaşımız yaşamını yitirdi. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizi depreme karşı hazırlıklı hale getirmek zorundayız. Bizim için insan canından daha kıymetli bir şey yok” diye konuştu.