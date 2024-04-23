Kuşadası’nda bayram statta kutlandı

Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:13

Güncelleme: 23.04.2024 - 14:13

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 104’üncü kuruluş yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde coşkuyla kutlandı. Bu kapsamda sabah saat 09:00’da sahilde bulunan Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman’ın çelenk sunmasıyla başlayan program, Özer Türk Stadı’nda düzenlenen kutlama töreniyle devam etti. Törene Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, kentte görev yapan idari ve mülki amirler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Kuşadalı katıldı.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Özer Türk Stadı’ndaki programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam İbrahim Keklik ve Başkan Ömer Günel, kent genelindeki okullardan gelerek törene katılan öğrencilerin bayramını kutladı. Öğrenciler ile okulların sergilediği halk oyunları ve çeşitli gösteriler, protokol üyeleri ve stadı dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı.

“ÇOCUKLAR BİR MİLLETİN GELECEĞİDİR”

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, “Bugün burada, milli birlik ve beraberlik duygusuyla güçlenen milli irademizin temsil edildiği TBMM’nin açılış yıl dönümüyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği çocuk bayramı coşkusunu aynı anda yaşıyoruz. Çocuklar bir milletin geleceğidir. Onlara duyduğumuz sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak 23 Nisan’ları çocuk bayramı olarak hep kutlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.