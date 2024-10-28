Kuşadası’nı Cumhuriyet Bayramı coşkusu sardı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 16:33

Güncelleme: 28.10.2024 - 16:33

Kuşadası’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları büyük bir coşkuyla başladı. Kutlama programı kapsamında ilk olarak Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Garnizon Komutanı Per. Yarbay İlker Görkem, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, ilçede görev yapan idari ve mülki amirler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Kaymakam İbrahim Keklik, Garnizon Komutanı Per. Yarbay İlker Görkem ve

Başkan Ömer Günel’in Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

101’İNCİ YIL KORTEJİ OLUŞTURULACAK

Etkinlikler, 29 Ekim Salı günü sabah saat 09:30’da Kuşadası Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilecek tebrik töreni ile devam edecek. Saat 10:00’da Atatürk Meydanı’nda resmi tören düzenlenecek. 16:30’da Kuşadası Kent Konseyi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda vals gösterisi sergilenecek. Saat 18:30’da ise Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sona erecek olan Cumhuriyet Korteji oluşturulacak. Ayrıca saat 20:30’da yine İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda pop müzik sanatçısı Tuğba Yurt’un sahne alacağı bir konser düzenlenecek.