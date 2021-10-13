Kuşadası'nın 'yoksulluk haritası' çıkarılacak
Kuşadası Belediyesi ihtiyaç sahibi kişilere sunulan ayni ve nakdi yardımlardan etkin bir biçimde faydalanabilmesi için muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte saha araştırması yaparak kentin yoksulluk ve yoksunluk haritasının çıkartılması için ekip kurdu.
Kuşadası Belediyesi, sosyal yardımlardan kentte yaşayan ihtiyaç sahibi tüm kesimlerin faydalanabilmesi için çalışmalara başladı. Bu amaçla Kuşadası Belediyesi bünyesinde kentin yoksulluk ve yoksunluk haritasının çıkartılması amacıyla aralarında sosyologların da bulunduğu uzman bir ekip kuruldu.
ORTAK VERİ HAVUZU OLUŞTURULACAK
Kuşadası Belediyesi, çalışma boyunca mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarıyla saha araştırması yapacak. Bilimsel yöntemler izlenerek gerçekleştirilecek araştırmadan elde edilen sonuçlar ortak bir veri havuzunda toplanarak diğer yardım kuruluşları ve vakıflarla paylaşılacak. Ardından sosyal yardımlar bu veriler ışığında hazırlanacak yoksulluk ve yoksunluk haritasına göre belirlenecek ihtiyaç sahibi kişi veya ailelere ulaştırılacak.
Yoksulluk ve yoksunluk haritası çıkartılırken demografi endeksi, ekonomik gelişmişlik endeksi, eğitim endeksi, konut kalitesi endeksi, sağlık ve güvence endeksi, engelliler endeksi, sosyal hizmet ile sosyal yardım ve sosyal içerme endeksi kriterleri göz önüne alınacak. Proje kapsamında hazırlanacak olan harita ile aynı zamanda yoksullukla mücadele etmek, kentin genel sosyo-ekonomik durum ve dağılımı hakkında fikir sahibi olmak, kent içerisinde yoksul bölgelerin tespitini yapmak ve yerel hizmet açısından öncelik verilmesi gereken bölgeleri belirlemek de yer alıyor.
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, konuya ilişkin “Kuşadası’nda ihtiyaç sahibi kişilere ve ailelere yardım etmek isteyen ekonomik durumu iyi birçok hayırsever vatandaşımız var. Göreve geldiğimiz günden bu yana yardımların doğru adreslere ulaşması konusunda çok hassas davrandık. Bu da Kuşadası Belediyesi’ne olan güveni artırdı. Bu çalışma ile kısıtlı olan sosyal yardım bütçesinden her kesimin etkin bir şekilde faydalanmasını sağlayacağız” dedi.
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