Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem... Uzmanlardan korkutan uyarı: 'Bölge anormal hareketli'

Türkiye’nin farklı noktaları depremlerle sallanmaya devam ederken Kütahya Simav’da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir'de de hissedilen deprem sonrasında gözler yeniden deprem uzmanlarının uyarılarına çevrildi.

OKAN TÜYSÜZ: 5'E VARAN ARTÇILAR OLABİLİR

NTV'nin haberine göre, depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Okan Tüysüz, şu yorumda bulundu:

"İlk veriler genellikle farklı olabiliyor. Deprem Simav'ın kuzeyi civarında oldu. Bu bölgede yüzeyde diri bir fay yok. Bu bölgede olan depremin kaynağı konusunda elimizde henüz bilgi yok. 5,7'nin ardından 5'e varan artçıların olması mümkün. Bölgede stres artışı var."

"BÖLGE ANORMAL HAREKETLİ"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal ise şöyle konuştu:

“Sabah Sındırgı’da 4 büyüklüğünde deprem olmuştu. Muhtemelen o bölgede oluyor. Zaten sürekli oluyor. 6.1’lik depremin üzerinden on bini buldu sanıyorum artçı oldu. Bölge anormal hareketli bir bölge. Sındırgı fayı kırıldı. 15-20 kilometrelik kısım kırıldı, artçılar olmaya devam diyor. 5’i bulan artçılar oldu. Güneye doğru bayağı geniş bir alanda gizli örtülü fayların bulunduğu anlaşılıyor. Daha önemlisi bu bölgede depremlerin kaynağı konusu tartışılıyor. Ege bölgesinde, Ege denizi içinde Girit, Rodos hattının levha sınırı kuzeyinde meydana gelen deprem fırtınasının devamı niteliğinde, Karada da hem Yunanistan tarafında hem Türkiye tarafında bu levha sınırının kuzey kesimlerinde lav hareketleriyle ilgili birtakım depremlerin, sismik aktivitenin olduğunu varsaymak mümkün.

Simav Fayı 2011’de kırıldı 6 büyüklüğünde deprem üretti. Simav fayı üzerinde deprem olmuş. Sındırgı’nın yakın batısı, aynı far. Simav fayının doğuya doğru devamı. Batı’da Sındırgı kısmı kırıldı şimdi doğuya doğru Simav civarında 2011’de 6 büyüklüğünde deprem üretmişti. Simav fayzonu dediğimiz fayzonu bu. Sındırgı’dan başlıyor, Afyon’a kadar devam ediyor." dedi.

"ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR"

Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,5 deprem oldu. Simav Grabeninde olduğu belirtiliyor. Artçı depremler devam ediyor. Bölge K-G gerilme altında. Anadolu Levhasının batıya doğru kaçışına bağlı. Normal atımlı bir fay. Depremin hangi fayda olduğu, yönleri belirtilmelidir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 12:59’da yemişli Simav’da M5,4 büyüklüğünde küçük orta bir deprem gerçekleşmiştir. Bu deprem öncesinde 4,4 4,6, 3,9 luk ayrıca onlarca önce deprem gerçekleşmiştir. Bu Simav Sındırgı kırığını boydan boya gerildiğini göstermektedir. Sındırgı‘da 10 Ağustos‘ta olan M6,1’lik depremin artçıları beş, 5,1 olarak, yüzlerce artçı depremde sürmektedir. Simav‘da 2011 yılında M5,9 büyüklüğünde bir deprem olmuş, aylarca sürmüştür. Simav’da depremlerin yıkım eşik değeri M6,3’dür. Her ne kadar 5,4 lük deprem ana deprem gibi görünse de, buna daha büyük bir depremin izleme olasılığı yok değildir" dedi.

"DEPREM OLUŞUMLARI GELECEKTE DE DURMAYACAKTIR"

Ercan, evine güvenmeyenlerin birkaç gün dışarıda beklemelerini önererek "Her ne kadar bu kararı il valisi alsa da bir JEOFİZİK yüksek mühendisi, deprem bilimci olarak, can güvenliğini sağlamak için evine güvenmeyenler, güvendikleri evlerde oturan komşuların da ya da çadır ya da araçlarında birkaç gün kalarak beklemelerini öneririm. Artçı depremler en az birkaç ay sürecektir. Bu büyüklükteki bir deprem köy evlerinde, hayvan damlarında yıkım yapmış olabilir. Bu depremler Sivas’ın Sındırgı kırığı boyunca çok olağandır. Bu bölgede çıkan Ilıcalar kaplıcaları jeotermal enerjinin ısıtıcısı ve ana kaynağı da bu tür depremlerdir. Dolayısıyla Simav‘da ne Sındırgı‘da ne Gediz‘de ne Bigadiç‘te bu deprem oluşumları gelecekte de durmayacaktır. Bölgede beklenen en büyük deprem 7,2 dolayında olup bu depremlerin kökeni Ege bölgesi avkulanması ile ilişkili olup kuzey Anadolu kırığıyla hiçbir ilgisi yoktur. İstanbul’da ya da başka bir yerleri etkilemesi de söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.