Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kütahya'da çay kenarında ölü bulundu

27.04.2026 15:22:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kütahya'nın Tavşanlı ilesinde Kadir Dönmez (39) Adranos Çayı kenarındaki ağaçlık alanda ölü bulundu. Dönmez’in şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Tavşanlı ilçesinde Adranos Çayı kıyısında vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görüp polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrollerde bu kişinin öldüğü belirlendi.

Yapılan araştırmada, ölen kişinin evli ve 1 çocuk babası Kadir Dönmez olduğu tespit edildi.

Kadir Dönmez’in şüpheli görülen ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dönmez’in cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dönmez’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazacağı belirtildi.

