Kütahya'da feci olay... Evde çıkan yangında anne öldü, kızı yaralandı

Sultanbağı Mahallesi'nde Zekiye Sarı (85) ve kızı Ayşe Sarı'nın (49) ikamet ettiği iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayşe Sarı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında evde mahsur kalan anne Zekiye Sarı ise hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce evden çıkarılan Sarı'nın cenazesi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.