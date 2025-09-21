Kütahya Simav'da korkutan deprem... Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yanıtladı: Büyük deprem yolda mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 02.16'da, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9.49 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

PROF. DR. ERCAN: ARDINDAN BÜYÜK DEPREM GELMESİ BENİM İÇİN ŞAŞIRTICI OLUR

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, depremle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Ercan, “Deprem KB-GD doğrultulu Sağ atımlı Simav kırığını kesen, kuzey güney yönlü ikincil kırık üzerinde olmuştur. Belli ki burada bir gerginlik birikimi vardır. Ancak ikincil kırığın üretebileceği deprem büyüklüğü de ancak budur. Ardından büyük deprem gelmesi benim için şaşırtıcı olur” dedi.

Bölgede 2011 yılında M5,9 büyüklüğünde yaşanan depremi hatırlatan Prof. Dr. Ercan, “Artçıları aylarca sürmüştü. Yine Simav kırığı yakınında 26 Mart 1970 yılında 23.05 de M7,2 büyüklüğünde Gediz depremi çok yıkıcı ve çok ölümcül olmuştu. 1086 kişi ölmüştü. Geçmiş olsun” diye yazdı.