Kütüphanecilik Bilim Uzmanı, araştırmacı ve yazar Aydın İleri yaşamını yitirdi
Türk Kütüphaneciler Derneği eski Genel Başkan Yardımcısı ve araştırmacı-yazar Aydın İleri, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kütüphanecilik Bilim Uzmanı ve araştırmacı-yazar Aydın İleri, koronavirüs nedeniyle 44 yaşında yaşamını yitirdi.
SOL Parti İstanbul İl Örgütü Üyesi de olan İleri'nin hayatını kaybettiği haberini SOL Parti PM Üyesi Alper Taş sosyal medya hesabından duyurdu.
Taş yaptığı paylaşımda "Covid yine aramızdan güzel bir kardeşimizi, arkadaşımızı, yoldaşımızı aldı. #Aydınİleri bizimle yaşayacak" ifadelerini kullandı.
Covid yine aramızdan güzel bir kardeşimizi,arkadaşımızı,yoldaşımızı aldı.#Aydınİleri bizimle yaşayacak. https://t.co/cSdAKBZhRA— Alper Taş (@alper_tas) January 22, 2022
Video Haberler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Ozan Çolakoğlu'ndan Gülşen'e destek
- Zamlar tepki çekmişti: Aidat sorunu Meclis'e taşındı
- Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 5 yaralı
- İstanbul'da operasyon: Gözaltılar var
- ABD'nin güvenlik yardımı Ukrayna'da
- Kılıçdaroğlu, Kamer Genç’i andı
- 40 günlük bebek ölü bulundu
- ADD'den Erdoğan'a 'tehdit' tepkisi
- Tanzanya'da 1 ayda 62 binden fazla hayvan öldü
- Kerem Bürsin: Tuvalet temizledim, otoparkta uyudum