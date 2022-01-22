Kütüphanecilik Bilim Uzmanı, araştırmacı ve yazar Aydın İleri yaşamını yitirdi

Türk Kütüphaneciler Derneği eski Genel Başkan Yardımcısı ve araştırmacı-yazar Aydın İleri, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2022 Cumartesi, 13:08
Kütüphanecilik Bilim Uzmanı, araştırmacı ve yazar Aydın İleri yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Kütüphanecilik Bilim Uzmanı ve araştırmacı-yazar Aydın İleri, koronavirüs nedeniyle 44 yaşında yaşamını yitirdi.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü Üyesi de olan İleri'nin hayatını kaybettiği haberini SOL Parti PM Üyesi Alper Taş sosyal medya hesabından  duyurdu.

Taş yaptığı paylaşımda "Covid yine aramızdan güzel bir kardeşimizi, arkadaşımızı, yoldaşımızı aldı. #Aydınİleri bizimle yaşayacak" ifadelerini kullandı.




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler