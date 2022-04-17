Kütüphanenin içinde büyüyen 53 yıllık limon ağacına ne olacak?

17 Nisan 2022 Pazar, 09:48

Karaer Mahallesi'nde 1966 yılında hizmete açılan Gümüşhane İl Halk Kütüphanesi'ndeki limon ağacı, ilgi çekiyor. Kentte görev yapan polis memurunun 53 yıl önce tayinin çıkması sonucu kütüphaneye bıraktığı, o dönem zemini toprak olan kütüphanenin içine dikilen limon ağacı zamanla 3 katlı binanın içinde büyüdü. Yapının güneş alması ve içindeki ısının belli seviyede olması dolayısıyla büyüyen limon ağacının, kütüphane görevlilerince sıklıkla budanıp, bakımı yapılıyor. Aradan geçen yıllara rağmen ayakta kalan ağaçla öğrencilere de doğa sevgisi aşılanıyor.

KÜTÜPHANE YENİLENECEK LİMON AĞACI KORUNACAK

Farklı tadı olan ve normalinden daha iri mahsul veren limon ağacının bulunduğu kütüphane binası, valilik bünyesinde 5 bin 600 metrekare alanda mevcut yerine devlet yatırımıyla yeniden inşa edilecek. Bütçesi ayrılan projenin ihale süreci beklenirken, kitapseverler ve öğrenciler, kütüphaneyle özdeşleşen limon ağacının inşa edilecek kapsamlı kütüphane içinde olmasını istedi. Yetkililer de yaşlılığı nedeniyle verimini günden güne kaybeden ağacı korumanın formüllerini araştırmaya koyuldu. Limon ağacının, araştırmalar sonucu sağlıklı ortamda korunup, yeni bina içerisine yeniden dikilmesinin planlandığı belirtildi.

‘BİZİM İÇİN HATIRALARLA DOLU’

Kütüphanede sınavlarına hazırlanan Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği Bölüm Mezunu Ceren Ertürk, çocukluğunun kütüphanede geçtiğini belirterek, “Limon ağacı ve kütüphane bizim için hatıralarla dolu. Manevi anlamda limon ağacıyla bir bağımız olduğunu düşünüyorum. Limon ağacının aynı konumda kalmasını istiyoruz. Biz kütüphanede ders çalışırken, limon ağacı ve kütüphane önündeki çam ağaçlarıyla birlikte kendimizi doğayla iç ice bir ortamda hissettiriyor" dedi.

‘KORUNUP YAŞATILMALI'

Kütüphanede KPSS'ye hazırlanan Sümeyra Karahanoğlu da “Her gün KPSS'ye hazırlanmak için kütüphaneye geliyorum. Kütüphanenin yıkılacağını öğrendim. Bu beni biraz üzdü. Kütüphanenin simgesi olan limon ağacının korunup, yaşatılmalı" diye konuştu.

'BURANIN SİMGESİ'

Kütüphanede ders çalışan öğrenci Mustafa Ayvaz ise “Limon ağacı buranın bir simgesi olduğu için aynı yerde durmasını istiyorum. Burası limon ağacıyla tanınan bir kütüphanedir. Limon ağacı korunacağını öğrendik, çok mutlu olduk” ifadesinde bulundu.



