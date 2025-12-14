'Kuyumcu kâr vaadiyle 120 milyon lira dolandırdı' iddiası: Mağdurlar arasında savcı da var!

Bursa Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan M.B.A., H.Ç.A. ve E.B., iddiaya göre "müşterilere verdikleri güven"le altınların işletileceğini, belirli aralıklarla kâr payı dağıtılacağını söyledi.

Bu vaade kanan yaklaşık 40 kişi, kimi düğün için biriktirdiği parasını, kimi ticaret için ayırdığı sermayesini, kimi ise aldığı ürünlerin bedelini kuyumcuya teslim etti. Ancak bir süre sonra ödemeler kesildi, ana paralar da geri verilmedi.

KUYUMCUNUN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından çok sayıda mağdur kuyumcu dükkanı önünde toplanarak tepkisini dile getirdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı protestoda yurttaşlar, kendilerini oyalayan vaatlere artık inanmadıklarını söyledi. Bazı mağdurlar, şüphelilerin yasa dışı bahis oynadığı iddiasını da gündeme getirdi. Şüpheliler ise ifadelerinde olayın dolandırıcılık değil, ticari bir anlaşmazlık olduğunu savundu. Ödeme sözü verilmesi üzerine bazı mağdurların geçici olarak şikayetlerinden vazgeçtiği, ancak vaatlerin yerine getirilmemesi üzerine yeniden suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

KUYUMCULAR ODASI DEVRFEDE

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, olayla ilgili çok sayıda mağdurun odaya başvurduğunu belirterek, "Sorunun çözümü için girişimlerde bulunduk ancak şu ana kadar somut bir sonuç alınamadı" dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.