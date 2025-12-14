Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Kuyumcu kâr vaadiyle 120 milyon lira dolandırdı' iddiası: Mağdurlar arasında savcı da var!

'Kuyumcu kâr vaadiyle 120 milyon lira dolandırdı' iddiası: Mağdurlar arasında savcı da var!

14.12.2025 10:37:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
'Kuyumcu kâr vaadiyle 120 milyon lira dolandırdı' iddiası: Mağdurlar arasında savcı da var!

Bursa Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir kuyumcuya yönelik dolandırıcılık iddiası kentte büyük yankı uyandırdı. "Altın işletme" ve düzenli kâr payı vaadiyle onlarca kişiden para ve altın toplandığı, toplam mağduriyetin yaklaşık 120 milyon lirayı bulduğu öne sürüldü. Dosyada mağdurlar arasında bir cumhuriyet savcısının da bulunması dikkat çekti.

Bursa Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan M.B.A., H.Ç.A. ve E.B., iddiaya göre "müşterilere verdikleri güven"le altınların işletileceğini, belirli aralıklarla kâr payı dağıtılacağını söyledi.

Bu vaade kanan yaklaşık 40 kişi, kimi düğün için biriktirdiği parasını, kimi ticaret için ayırdığı sermayesini, kimi ise aldığı ürünlerin bedelini kuyumcuya teslim etti. Ancak bir süre sonra ödemeler kesildi, ana paralar da geri verilmedi.

KUYUMCUNUN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından çok sayıda mağdur kuyumcu dükkanı önünde toplanarak tepkisini dile getirdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı protestoda yurttaşlar, kendilerini oyalayan vaatlere artık inanmadıklarını söyledi. Bazı mağdurlar, şüphelilerin yasa dışı bahis oynadığı iddiasını da gündeme getirdi. Şüpheliler ise ifadelerinde olayın dolandırıcılık değil, ticari bir anlaşmazlık olduğunu savundu. Ödeme sözü verilmesi üzerine bazı mağdurların geçici olarak şikayetlerinden vazgeçtiği, ancak vaatlerin yerine getirilmemesi üzerine yeniden suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

KUYUMCULAR ODASI DEVRFEDE

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, olayla ilgili çok sayıda mağdurun odaya başvurduğunu belirterek, "Sorunun çözümü için girişimlerde bulunduk ancak şu ana kadar somut bir sonuç alınamadı" dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

İlgili Konular: #Bursa #Kuyumcu

İlgili Haberler

Kuyumcu soygunu: Kameraları boyayıp 4 kilo altın çaldılar
Kuyumcu soygunu: Kameraları boyayıp 4 kilo altın çaldılar Antalya'da 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında kameraları spreyle boyayıp, kilit sistemini deldikleri kasadan yaklaşık 4 kilo altın çaldı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul Büyükçekmece'de milyonluk vurgun: Kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu!
İstanbul Büyükçekmece'de milyonluk vurgun: Kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu! Büyükçekmece’de bir kuyumcunun, yurttaşlara altına alıp satma bahanesiyle topladığı milyonlarca lirayla kaçtığı iddia edildi.
Kuyumcu IBAN'ı üzerinden 'bıçak parası' alındığı iddiası: Profesör soruşturma devam ederken göreve döndü!
Kuyumcu IBAN'ı üzerinden 'bıçak parası' alındığı iddiası: Profesör soruşturma devam ederken göreve döndü! Diyarbakır'da, bir kuyumcuya ait IBAN üzerinden 90 bin lira 'bıçak parası' alan Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Genel Cerrahi Doktoru Prof. Dr. B.V.Ü.'nün, yaklaşık 2 haftadır göreve başladığı ortaya çıktı.