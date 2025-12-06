İstanbul Büyükçekmece'de milyonluk vurgun: Kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.12.2025 10:58:00
İHA
Büyükçekmece’de bir kuyumcunun, yurttaşlara altına alıp satma bahanesiyle topladığı milyonlarca lirayla kaçtığı iddia edildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Celaliye Mahallesi’nde geçen günlerde bir dolandırıcılık olayı yaşandı.

İddiaya göre; bir şahıs mahallede kendisinden alışveriş yapan yakınlarından, ‘altını ve parayı işletme’, ‘parayı alıp altını sonra verme’ bahanesiyle milyonlarca lira topladı.

Şahıs bir gecede aniden ortadan kaybolurken, mağdur olduğunu söyleyen bazı yurttaşlar polise ve savcılığa şikâyette bulundu. Mağduriyet yaşayan bazı yurttaşların ise, kuyumcunun geri geleceği umuduyla şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

"DOLANDIRMIŞ PİYASAYI GİTMİŞ"

Ercan Tiryaki adlı yurttaş yaşananlara ilişkin, şöyle konuştu:

"Salı akşamı geldim buraya bana gram lazım dedim. Kendisi de bana ‘Tamam’ abi dedi. Ben parayı verdim ‘3 tane gram altın vereceğim şimdi yok’ diyerek bana kağıda yazı yazıp verdi. 2 hafta oldu. Bir sürü insan var burada. 10 kişiye yakın burada var. Toplam bir meblağ duymadım."

Komşu esnaf Erdal Döngel ise, "Ben şahsen tanımıyorum. Dolandırmış piyasayı gitmiş. 1 ay ya açık kaldı ya kalmadı gitti. Müşterileri gelip gidiyor soruyorlar bize. Mesela adam 1 milyonluk altın almaya gelmiş nakit vermiş ama altını alamamış "diye konuştu.

İlgili Konular: #altın #dolandırıcılık #Kuyumcu #Büyükçekmece

