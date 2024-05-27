Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Samsun’da park halindeki aracın camını kırarak içinden hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:51
Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
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Samsun’un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi’nde, park halindeki otomobilin camını kıran hırsız içinden araç sahibine ait malzemeleri çaldı.

Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu olayla ilgili T.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


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