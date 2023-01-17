Kuzey Ege’de feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi!

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:41

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:41

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında bugün ve yarın, Kabatepe-Gökçeada hattında ise 18 Ocak'ta yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri iptal edildiği bildirildi.

Bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den Gökçeada'ya gece saat 01.00 ve sabah saat 09.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise sabah 06.00'da feribot seferleri gerçekleştirilirken, gün içinde yapılması planlanan diğer tüm tarifeli feribot seferleri ise fırtına nedeniyle iptal edildi.