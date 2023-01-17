Kuzey Ege’de feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi!
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında bugün ve yarın, Kabatepe-Gökçeada hattında ise 18 Ocak'ta yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri iptal edildiği bildirildi.
Bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den Gökçeada'ya gece saat 01.00 ve sabah saat 09.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise sabah 06.00'da feribot seferleri gerçekleştirilirken, gün içinde yapılması planlanan diğer tüm tarifeli feribot seferleri ise fırtına nedeniyle iptal edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürüp ormana gömdü
- Devlet Tiyatroları sözleşmeli 121 personel alacak
- Erdoğan'ın adaylık tartışması: AKP'nin '13' oyunu
- Düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
- 'Adayı olmayacağı çok önceden belliydi'
- Atilla'dan 'Reza Zarrab' dosyasına ilişkin açıklamalar
- 'Halkbank' ile yapılan vurgunu anlattı
- 'Kafan hava alsın' demek suç mu?
- Bartın'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı
- Bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'den çıktı!