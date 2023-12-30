Kuzey Marmara Otoyolu'nda 200 kilometreyi aştı: Sosyal medya fenomenine 'yüksek hız' cezası
İstanbul’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda 200 kilometreden yüksek hızla ilerleyen ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomenine, jandarma ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli istikametinde ’Tesla’ markalı otomobil ile hız denemesi yapan ve 200 kilometreden yüksek hızla ilerleyen ’Yaspe’ isimli sosyal medya fenomeni, o anları sosyal medya üzerinden paylaşınca jandarmanın radarına takıldı.
Fenomenin sayfasında ve otoyol kameralarında inceleme yapan Trafik Jandarması ekipleri, denemenin saatini ve hangi güzergah üzerinde yapıldığını tespit etti.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Aracın tescil plakası üzerinden, 2918 Karayolları Trafik Kanunu’nun, ‘yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmak’ maddesinden dolayı sürücüye cezai işlem uygulandı.
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