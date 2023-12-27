Fenomen Ecem Taşer, eşi olmadan tatile gittiği için sosyal medyada hedef alındı

Yayınlanma: 27.12.2023 - 10:55

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:05

Sosyal medyada çektiği videolarla dikkat çeken Ecem Taşer'in 6 yıldır eşi Ali ile mutlu bir evliliği var. Çektiği videolarla adından söz ettiren Taşer, son paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem oldu.

Eşi olmadan arkadaşlarıyla tatile giden fenomen, sosyal medyada kötü yorumlara maruz kaldı.

"Herkes arkadaşlarımla tatile gittiğimde neden kocamı götürmediğimi soruyor ve şaşırıyorlar" diyen içerik üreticisi, arkadaşlarıyla Avrupa turuna ve 2 kez yaz tatiline gittiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA HEDEF ALINDI

Eşinin işi dolayısıyla izin alamadığını videoda belirten Taşer, eşi olmadan tatile gittiği için sert yorumlarla karşılaştı.

'Sen adam için ne yapıyorsun?', 'Adama kahroldum', 'Kadının yanı kocasının yanıdır', 'Hanımcılık böyle bir şey değil', 'Adamı aldatıyor' gibi yorumlarla karşılaştı.

O YORUMLARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Gelen kötü yorumlara ateş püsküren Ece Taşer, şu ifadeleri kullandı:

"Bir şeyi çok merak ediyorum, insan sadece kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile gitti diye nasıl bu kadar hakaret nasıl bu kadar aşağılık olabilirsiniz ya! Twitterda gündem olmuş. Sorun ne? Sorun ne biliyor musun sorun sizin pis zihniyetinizde! Ne oluyor? Bir kadın tek başna tatile gidince ne oluyor sizin kafanızda? Nasıl bir ailede büyüdünüz?

Nasıl yetiştirilme tarzı, ailenizde ne gördünüz? Ne gördünüz bu kadar aşağılık olacak, ne yaşadınız ya? Bu kez gerçekten kadınlar destekçim. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Çünkü anlatmak istediğimi sonunda birileri anlayabildi. Ama ülkemin o çok şahane yobaz erkekleri kafayı yediler. Gerçekten hiç üşenmem hakaretlerin hepsine hakaret davası açarım kafayı yersiniz. Yalvartırım."