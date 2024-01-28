Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Yayınlanma: 28.01.2024 - 15:09

Güncelleme: 28.01.2024 - 15:09

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 CDJ 217 ve 06 KDY 19 plakalı otomobiller ile plakası belirlenemeyen bir otomobil, yolda aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak zincirleme kazaya karıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde yaralandıkları belirlenen 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.