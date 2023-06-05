Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var...

Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikametinde işçi servisinin de aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı, trafik tek şeritten devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 17:16
Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var...
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Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassıören mevkiinde Türk Hava Yolları'na ait işçi servisinin de aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. 

TRAFİK TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Trafiğin tek şeritten devam ettiği öğrenildi.


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