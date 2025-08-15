KVKK'dan Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik yapılan siber saldırıya ilişkin duyuru: 'Veri ihlalinden 107 bin kişi etkilenmiş olabilir'

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 8 Ağustos 2025 tarihinde sistemlerine yönelik gerçekleştirilen siber saldırı sonucu kişisel verilerin ihlal edildiğini Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) bildirdi. KVKK, TTB'nin bildirimini internet sitesinde yayınladı. KVKK'nın duyurusu şöyle:

"Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 'Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler' başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası 'İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir” hükmünü amirdir.

''107 BİN KİŞİ ETKİLENEBİLİR''

Veri sorumlusu sıfatını haiz Türk Tabipler Birliği tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

Belirsiz kaynaklar tarafından veri sorumlusu sistemine 08.08.2025 tarihinde siber saldırı gerçekleştirildiği, ancak siber saldırının nasıl gerçekleştiğinin bilinmediği, siber saldırı neticesinde veri sorumlusu sisteminde yer alan kayıtlı dosyalara erişildiği ve silindiği, ihlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar ve tabip odalarına kayıtlı üyeler olduğu, ihlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, lokasyon, hukuki işlem ve işlem güvenliği olduğu, üye veri tabanına erişilemediğinden ihlalden etkilenen ilgili kişi sayısının henüz bilinmediği ancak muhtemelen etkilenebilecek ilgili kişi sayısının 107.000 olabileceği bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14.08.2025 tarih ve 2025/1514 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."