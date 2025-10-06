Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde barınma ihtiyacını karşılamak isteyen binlerce üniversite öğrencisi, KYK ek yurt başvuru süreciyle ilgili güncel bilgileri araştırıyor. Peki, KYK ek yurt başvuruları başladı mı? 2025-2026 KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK EK YURT BAŞVURU NE ZAMAN?

KYGM'den ek kontenjan başvurularına ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."

KYK YURT EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) 7/24 gençlerin hizmetinde olacak.