KYK bursu üç aylık (Ekim, Kasım ve Aralık) ayları olmak üzere ödenecek. Peki, KYK kredi ve bursları ne zaman yatacak? 2025-2026 KYK bursu ne kadar yatacak?

KYK BURS, KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredileri henüz yatırılmadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ÇEKİLİR?

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden güncellenecek.