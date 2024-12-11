KYK yurdunda asansör düştü

Yayınlanma: 11.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2024 - 04:00

Bartın’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Mehmet Rıfat Efendi Erkek Öğrenci Yurdu’nda beşinci kattan birinci kata düşen asansördeki öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan kısa bir süre sonra yurtta bir odada tavan sıvası da döküldü. Yurtta kalan bir öğrenci, asansörlerin uzun süredir birçok arızası bulunduğunu, yetkililerin önlem almadığını ileri sürdü. Öğrenci, “Asansör son iki aydır sürekli arızalı. Ya kullanıma kapalı ya da öğrenciler çalıştırmak için kabinin içinde zıplamak zorunda kalıyor. Kapılar takılı kalıyor elle açılması gerekiyor. Durumu yetkililere bildirdiğimizde asansörü birkaç günlüğüne kapatıp problemi düzeltmeden tekrar açıyorlar” dedi.

BARTIN’DA İLK DEĞİL

Cumhuriyet geçen aylarda Bartın’daki Çeşm-i Cihan Kız Öğrenci Yurdu’nda suların sürekli kesildiğini ve çamurlu aktığını gündeme getirmişti. Bunun dışında 1084 öğrenci kapasiteli Ağdacı Bartın Kız Öğrenci Yurdu’nda da asansörlerin uzun süredir çalışmadığı belirtildi. Ağdacı’da bulunan yurtta geçen aylarda asansör düşmesi sonucu bir öğrenci yaralanmıştı.