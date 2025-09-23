KYK yurdundaki skandal: 4 tutuklama!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan 6 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 4'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, 2'si yabancı uyruklu 4 şüphelinin "kamu malına zarar verme" ve "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda yakalanan 4 şahıs, adli makamlara sevk edilmelerinin ardından tutuklandı." denildi.