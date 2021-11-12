KYK'nın Hınıs Kız Yurdu'nda kalan öğrenci: 'Temizlenmeyen tuvaletlerden enfeksiyon kaptım, hastaneye kaldırıldım'

12 Kasım 2021 Cuma, 16:29

BBC Hınıs'taki yurtlarda kalan öğrenciler şikayetlerini Kaymakamlık ve Belediye'ye iletti

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında barınma koşullarında yaşanan sorunlar nedeniyle son dönemde İstanbul ve Gaziantep'te öğrenciler eylemler düzenledi.

İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda öğrenciler ulaşım, internet ve yemek sağlanmasında yaşanan sorunları protesto etti.

Gaziantep'teki Ümmü Gülsüm Kız KYK Yurdu'nda verilen yemeklerin yetersiz olduğunu söyleyen öğrenciler "Açız" diyerek eylem yaptı.

Erzurum'un Hınıs ilçesindeki kız ve erkek KYK Yurdu'ndaki öğrenciler ise temizlik ve ısıtma sorunları yüzünden sağlıklarının tehdit altında olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan kız öğrenciler, yurtlarında yaşanan temizlik sorunları yüzünden hasta olduklarını söyledi. Erkek öğrenciler de 1,5 aydır ısıtmanın sağlanamaması dolayısıyla üşüterek hastaneye yattıklarını aktardı.

Erzurum'daki Hınıs KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Sılanur, dün gece sancılar içinde hastaneye kaldırıldığını anlattı:

"Bizim katımızda 10'dan fazla oda olduğu için tuvaletlerimiz ortak. Tuvaletler düzenli temizlenmediği ya da yüzeysel temizlendiği için idrar yollarından enfeksiyon kaptım. Benim gibi olan çok sayıda öğrenci var.

"Bana doktor, 'Eğer bu yurttan bir kişi daha enfeksiyon ve iltihap sebebiyle gelirse bu yurdu şikayet edeceğim' dedi. Benden önce sınıf arkadaşım çıktı hastaneden."

'Her gece bir ambulans geliyor'

Hınıs'taki erkek yurdunda kalan öğrenciler ise doğal gaz getirileceği gerekçesiyle 1,5 aydır yurtlarının ısınmadığını ve sıcak sularının olmadığını aktardı.

BBC Türkçe'ye konuşan ve ismini vermek istemeyen bir erkek öğrenci, sıcak suları olmadığı için öğrencilerin sürekli hastalandığını belirtti:

"Yurtta 100 tane öğrenci var. 100'ü de hasta, enfeksiyon kapanlar var. Her gece bir ambulans gelip birini götürüyor. Vize haftamız, ancak soğuk olduğu için ders çalışamıyoruz, kimse yatağından çıkamıyor. Herkes hasta.

"Kimse duş alamıyor, apartlara, otellere gidiyoruz duş almaya. Buradaki spor salonunda duş alabilirsiniz dediler, ancak spor salonu şehrin 2 kilometre uzağında, orada da bazen su oluyor bazen olmuyor. Giden de dönüşte hasta oluyor."

Erkek yurdunda kimi öğrenciler ise kettle ile su ısıtarak saçlarını yıkıyor. Ancak yurtta kettle ve elektrikli soba gibi elektrikli aletlerin kullanımı yasak.

'Öğrenci sayısından daha az yemek çıkıyor'

Hınıs'taki kız yurdunda kalan öğrencilerin diğer başlıca şikayeti yemeklere dair.

Yaklaşık 300 kişilik yurtta 150 kişilik yemek çıktığını anlatan öğrenciler, akşam yemeğinde çoğu öğrencinin yemek alamadan aç kaldığını aktarıyor.

Aynı zamanda yemeklerin soğuk ve az geldiğini de belirtiyorlar.

Öğrencilere göre KYK yurduna ödedikleri aylık ücretin içine kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere iki öğün yemek dahil.

Kız yurdunda her yerin çöp dolu olduğunu anlatan öğrenci Arjin Armi, öğrencilerin tam olarak doyamadığını şu şekilde aktarıyor:

"Bizim yurt neredeyse 300-350 kişilik bir yurt. 170 kişiye yetecek kadar yemek yapıyorlar. Normalde 10-11'e kadar yemek kalması gerekirken biz 6'da indiğimizde tek bir çeşit ve soğuk yemek oluyor. Bütün yemekler böyle sıkıntılı. Öğrenciler aldığı gibi bırakıyor yemeği."

Bir başka öğrenci ise "Kahvaltıda bir lokma peynir ve zeytin ile taş gibi bir ekmek veriyorlar" diyerek durumu özetliyor.

Öğrenciler bu sebepten ötürü sürekli marketten alışveriş yapmak zorunda kaldıklarını ve bütçelerinin zarar gördüğünü anlatıyor.

Öğrenciler, şikayetlerini yurt müdürlüğüne, Kaymakamlık ve Belediye'ye ilettiklerini aktardı.

Yüksek ev kiraları ve yurtlarda yaşanan sorunlar ile mücadele için öğrencilerin kurduğu bir oluşum olan Barınamıyoruz Hareketi'nin Türkiye'nin dört bir yanındaki KYK yurtlarından genel talepleri ise şu şekilde: