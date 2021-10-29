‘Lara Şarkıları Resim Sergisi' sanatseverlerle buluştu

29 Ekim 2021 Cuma, 07:07

Serginin açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Bodrum’un geçmişten bugüne çok önemli sanatçılara kucak açtığını ve ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Aras, “Bodrumluların sanatseverliğinden belediye başkanınız olarak gurur duyuyorum. Tüm sanatçılara saygı duyuyorum. Bodrum’da olmalarından, Bodrum’da üretmelerinden çok mutluyum. Hepimiz sanata, kültüre sahip çıkarsak hem Bodrum’u hem ülkemizi kurtarırız. Sanatla tekrar o özlem duyduğumuz, Cevat Şakir’in, Zeki Müren’in Bodrum’unu yeniden kucaklayacağımıza inanıyorum. Bodrum Belediyesi olarak, sanatı, sokakta insanlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bodrum Belediyesi'ne ait Mausolos ve Artemisia sanat galerimizi de açtık. Yine Şevket Sabancı’da sergilerimiz yapılmaktadır. Yerel yönetim olarak sanatı ve sanatçıyı halkla buluşturarak, aradaki mesafeyi kapatıyoruz. Belgin Hanım’ı kutluyor; yeni eserleri ve ürettikleri ile tekrar Bodrum’da görmek istiyoruz” dedi.