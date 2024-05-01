Denizli'de 1 Mayıs kutlamalarında LGBT gerilimi

Denizli’de 1 Mayıs yürüyüşü sırasında LGBT bayrağı açan bir kişiye başka bir şahıs arasındaki gerginlik kavgaya sebep oldu.

İHA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 16:30
Denizli'de 1 Mayıs kutlamalarında LGBT gerilimi
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Denizli’de 1 Mayıs yürüyüşü sırasında LGBT bayrağı açan bir kişiye başka bir şahıs tarafından saldırı gerçekleşti. Saldırganın, bayrak açan kişi arasında gerginlik kavgaya yol açtı.   

Olay, Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları öncesinde meydana geldi. 1 Mayıs kutlamalarının toplanma yeri olan Çınar Meydanına ilerleyen sendikalı gruptan bir kişinin açtığı LGBT bayrağı, parkta oturan yaşlı bir vatandaş tarafından "Siz gençliğe zarar veriyorsunuz" tepsiyle karşılandı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. LGBT bayrağı açan bir kişiye saldıran şahıs, gerginlikle ‘Siz gençleri bozuyorsunuz’ diye bağırmasının ardından kavgaya neden oldu.

Olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kalabalık arasında LGBT bayrağı açan bir kişiye saldırdı.

Saldırı sonrası iki kişi arasında arbede yaşandı ve diğer yürüyüşçüler araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Polis olay yerinde müdahalede bulundu. 


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