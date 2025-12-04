Lise öğrencisi kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı

Olay, akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi S.A., aynı yaşlarda bir genç ile tartıştıktan sonra kavga etti. İki genç arasında yaşanan arbede sırasında S.A., bıçakla yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan öğrenci yatılı olarak kaldığı Karaçayır Mahallesi'ndeki İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulu Öğrenci Pansiyonu’na gitti.

Öğrencinin yaralandığını fark eden öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenci, sağlık ekibi tarafından sevk edildiği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı. S.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.