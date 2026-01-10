LÖSEV’den gazetemize ziyaret

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette, tedavi süreçlerini tamamlayarak hastalıklarını yenen sekiz genç ile dört çocuk, muhabirlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Gazetecilik mesleğinin toplumun doğru bilgiye ulaşmasındaki rolüne dikkat çekilen buluşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün önemi de vurgulandı. Basın emekçilerinin, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu çoğu zaman zor koşullar altında yerine getirdiğine dikkat çekilirken, bu özel günün gazetecilerin emeklerinin hatırlanması açısından anlam taşıdığı ifade edildi.

Ziyaret kapsamında çocuklar ve gençler, gazetemizin arşivinin de yer aldığı müzeyi gezerek, gazetenin geçmişten bugüne uzanan yayın serüveni hakkında bilgi aldı. Gazetecilik sürecine dair merak ettiklerini muhabirlere soran çocuklar, haberin nasıl hazırlandığını yerinde öğrenme fırsatı buldu.

LÖSEV yetkilileri, toplumun farklı kesimleriyle dayanışmayı önemsediklerini belirterek, Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle basın emekçilerinin yanında olduklarını ifade etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.