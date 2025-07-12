Lüks otelde toplantı: Hani tasarruf tedbirleri vardı?

Açılışı 8 Temmuz’da gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile 81 il müdürü katıldı. Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, bakanlığın kendi yurtları şu anda boş olmasına, konferans salonları bulunmasına karşın il ve yurt müdürleri toplantısının Ankara’da 5 yıldızlı otelde yapıldığını söyledi. Hamzaçebi, etkinliğin 3 gün, konaklamalı olduğunu belirtti.

‘BOŞA PARA HARCANIYOR’

Tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek personelin mesai saat ücretlerinin izin olarak kullanılmasının istendiğine işaret eden Hamzaçebi, “Mesai yaptırıyorlar, parasını vermiyorlar. İzin olarak kullanılmasını istiyorlar. Ancak izin de birikiyor. Nasıl kullanılacak ? İzin de kullandırmıyorsun. Bu otelin bir geceliği kaç bin lira ? Boşa para harcanıyor. Bakanlığın birçok yurdu var. Tesisleri var. Onlar şu anda boş. Konferans salonları var. Neden orada yapılmıyor bu toplantı ? Bir yandan personele mesai ücreti vermiyorsun diğer yandan lüks otele ‘deve yükü’ ile para ödüyorsun. Nasıl olacak bu ? ” diye sordu.

30'DAN FAZLA BOŞ YURDU VAR

Hamzaçebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ankara’da şehir merkezinde 30’dan fazla öğrenci yurdu bulunduğunu ve bunların şu anda boş olduklarını söyledi. Hamzçebi, “İl ve yurt müdürleri, öğrencilerimizin yıllarca yaşadığı yurtlarda kalmayı kendilerine uygun görmediler mi ?” diyerek tepkisini dile getirdi.