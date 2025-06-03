Maaş alamazken işlerinden de oldular

Maaş alamayan çalışanların bir kısmı icralık olurken ev kirası ve çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşadı.

Güvenlik personelinin iş sözleşmelerinin sona erdiği, kendilerine resmi bildirim yapılmadan, sözlü olarak iletildi. Firma yetkilileri, ödemeleri taşeron firmaya yaptıklarını ancak bu firmanın ödeme yapmadığını savundu.

Hastane şantiyesi önünde yapılan açıklamada, “Devlet büyüklerimizin sesimizi duyarak bizleri hastane bünyesine dahil etmeleri ve yaşadığımız mağduriyeti kalıcı olarak gidermeleri en içten beklentimiz” dendi.