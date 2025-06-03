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Maaş alamazken işlerinden de oldular

Maaş alamazken işlerinden de oldular

3.06.2025 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Maaş alamazken işlerinden de oldular

Canik'te yapımı süren Samsun Şehir Hastanesi şantiyesinde görev yapan 45 özel güvenlik görevlisi, Şanlıurfa merkezli çalıştıkları özel güvenlik firmasından yaklaşık dokuz aydır maaşlarını düzensiz aldıklarını, son 3üç aydır ise hiç ödeme yapılmadığını açıkladı.

Maaş alamayan çalışanların bir kısmı icralık olurken ev kirası ve çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşadı.

Güvenlik personelinin iş sözleşmelerinin sona erdiği, kendilerine resmi bildirim yapılmadan, sözlü olarak iletildi. Firma yetkilileri, ödemeleri taşeron firmaya yaptıklarını ancak bu firmanın ödeme yapmadığını savundu.

Hastane şantiyesi önünde yapılan açıklamada, “Devlet büyüklerimizin sesimizi duyarak bizleri hastane bünyesine dahil etmeleri ve yaşadığımız mağduriyeti kalıcı olarak gidermeleri en içten beklentimiz” dendi.

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