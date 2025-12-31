Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.12.2025 04:00:00
Mustafa Çakır
Maaş artışları daha belli olmadı ama: Emekçinin yemeğine zam!

Memurlar ocak ayında alacakları maaş artışları için 5 Ocak’ta enflasyon verilerinin açıklanmasını beklerken, yemeklerine yüzde 50 zam yapıldı. Zam 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Ankara Defterdarlığı’nda yemek ücretlerine yılbaşından geçerli olmak üzere TÜİK’in belirlediği enflasyon oranının bile üzerinde yüzde 50 zam yapıldığına dikkat çekti. Gerçek enflasyonun düşmediğini tam tersine arttığına işaret eden Hamzaçebi, “Diğer kamu kurumlarında da durum aynı. TÜİK’in enflasyon hesaplamasında milyonlarca kamu çalışanının yemek fiyat artışlarını da dikkate almasını öneriyoruz. Memura ocak ayında toplu sözleşme gereği bin TL taban aylığa seyyanen zam ile yüzde 11 + enflasyon farkı ödenecek. Beklenen zam oranı yüzde 18 civarında. Bu rakamlara göre aslında memurun alacağı zammın iki katından fazla yemek ücretine zam gelmiş olacak” dedi. 

‘KEPÇE İLE ALIP KAŞIK İLE VERMEK BUNA DENİR’

Hamzaçebi, tepkisini şöyle dile getirdi:

“Kepçe ile alıp kaşık ile vermek buna denir. Yemek ücretinin bütün çalışanlara ücretsiz olmasını, verilemeyen yerlerde veya dışarıda yoklama, icra, denetim, keşif vs.  görevi yapanlara rayiç bedel üzerinden nakden ödenmesini talep ediyoruz.”

