Mabel Matiz'e 'Perperişan' şarkısının sözleri için 3 yıla kadar hapis talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz’in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmanın; “Perperişan " isimli şarkının içeriğinde yer alan sözlerin “müstehcen içerikli” bulunması ve Mabel Matiz’in bu şarkıyı kullanmış olduğu sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle başlatıldığı öğrenildi.

ŞARKI SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Matiz’in savunmasında; şarkının içinde yer alan “Cici toy bebe” sözlerini sevdiği kişi için kullanılan ham bir birey anlamında kullandığını, “Diyo şeytan üstüne atla sal kuşu hanesine” sözlerini ise de sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını, amacının suç işlemek olmadığını, bu konularda hassas bir insan olduğunu belirttiği ortaya çıktı.

‘MÜSTEHCEN BETİMLEME’ İDDİASI

İddianamede; şarkı sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı, yaş sınırlaması olmaması nedeniyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla Mabel Matiz hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAMEDEN

Matiz’in savunmasının da yer aldığı iddianamede şu ifadeler kullanıldı:

“Şarkının içeriğinde yer alan ‘Cici toy bebe’ sözleri ile sevdiği kişi için kullanılan ham bir birey anlamında kullandığını, ‘Diyo şeytan üstüne atla sal kuşu hanesine’ sözleri ile de sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını, amacının suç işlemek olmadığını, bu konularda hassas bir insan olduğunu, ‘Dam üstüne Çul serer’ türküsünde yer alan ‘küçükten yar sevenin cennete gönderseler’ ibaresini bile konserlerinde ‘Güzelden yar seveni cennete gönderseler’ şeklinde değiştirerek müdahalede bulunduğunu, bu şarkıyı yayınlamadan önce dinlettiği insanlardan olumsuz bir yorum alması durumunda bu şarkıyı zaten yayınlamayacağını, pişman olduğunu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği…

Tüm dosya kapsamı incelendiğinde, sözleri şüpheliye ait olan ‘Perperişan’ isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar yarattığı, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği, ayrıca bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği, ayrıca çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüphelinin üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, şarkının tamamına bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı açıkça anlaşılmakta olup şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildiği, bu itibarla şüphelinin sözleri kendisine ait olan ‘Perperişan’ adlı şarkıyı çocukların ve herkesin görebileceği, dinleyebileceği sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden kendi rızası doğrultusunda yayınlayarak üzerine atılı TCK 226/2,1-b maddesinde düzenlenen ‘Müstehcenlik’ suçuna vücut verdiği anlaşılmakla, delillerin değerlendirilmesi üzerine şüphelinin mahkemenizce açık yargılamasının yapılarak eylemine uyan TCK 226/2,1-b maddeleri gereğince cezalandırılmasına, şüphelinin kasten işlemiş olduğu iddia olunan suç nedeniyle hapis cezasına mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanununun 53. maddesi gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, C.M.K.’nun 170. maddesi uyarınca kamu adına iddia ve talep olunur.”