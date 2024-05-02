Maçoğlu'ndan 'borç' açıklaması: Açıklama yayınlayacağım
Tunceli Belediyesi'nin 230 milyon lira borçla bırakıldığına ilişkin haberler sonrası eski belediye başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu açıklamada bulundu.
Eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyeyi 230 milyon lira borçla bıraktığına ilişkin haberler sonrası açıklama yaptı. Maçoğlu, konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi.
Maçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Çeşitli basın yayın organlarında, 2019 yılında Dersim Belediyesini 68 milyon TL borçla devraldığımız, 2024 yılında ise 230 milyon TL borçla devrettiğimize ilişkin haberler çıkmaktadır. Söz konusu haberlere ilişkin ilerleyen saatlerde bir açıklama yayınlayacağım. Kamuoyunun bilgisine.''
Çeşitli basın yayın organlarında, 2019 yılında Dersim Belediyesini 68 milyon TL borçla devraldığımız, 2024 yılında ise 230 milyon TL borçla devrettiğimize ilişkin haberler çıkmaktadır. Söz konusu haberlere ilişkin ilerleyen saatlerde bir açıklama yayınlayacağım. Kamuoyunun…— Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) May 2, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'
- Kıdem tazminatı için yeni formül
- Melih Gökçek'ten miras kaldı
- DİSK ve KESK Taksim'den vazgeçti
- İstanbul Valisi Gül'den 'gözdağı'
- Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'
- Dünya'nın ikizi bulundu!
- Özgür Özel, polislere çağrı yaptı!
- Trafik sigortasında yeni dönem
- Fed faiz kararını açıkladı!