Maçoğlu'ndan 'borç' açıklaması: Açıklama yayınlayacağım

Tunceli Belediyesi'nin 230 milyon lira borçla bırakıldığına ilişkin haberler sonrası eski belediye başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:05
Maçoğlu'ndan 'borç' açıklaması: Açıklama yayınlayacağım
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Eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyeyi 230 milyon lira borçla bıraktığına ilişkin haberler sonrası açıklama yaptı. Maçoğlu, konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi.

Maçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

''Çeşitli basın yayın organlarında, 2019 yılında Dersim Belediyesini 68 milyon TL borçla devraldığımız, 2024 yılında ise 230 milyon TL borçla devrettiğimize ilişkin haberler çıkmaktadır. Söz konusu haberlere ilişkin ilerleyen saatlerde bir açıklama yayınlayacağım. Kamuoyunun bilgisine.''

 


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