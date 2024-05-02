Maçoğlu'ndan 'borç' açıklaması: Açıklama yayınlayacağım

Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:05

Güncelleme: 02.05.2024 - 10:13

Eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyeyi 230 milyon lira borçla bıraktığına ilişkin haberler sonrası açıklama yaptı. Maçoğlu, konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi.

Maçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Çeşitli basın yayın organlarında, 2019 yılında Dersim Belediyesini 68 milyon TL borçla devraldığımız, 2024 yılında ise 230 milyon TL borçla devrettiğimize ilişkin haberler çıkmaktadır. Söz konusu haberlere ilişkin ilerleyen saatlerde bir açıklama yayınlayacağım. Kamuoyunun bilgisine.''