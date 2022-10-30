Maden faciasını soruşturan bilirkişi heyeti yeniden madencilerle görüştü
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasıyla ilgili bilirkişi heyeti ve savcılar yeniden maden sahasına girerek, incelemelerde bulundu, madencilerle görüştü.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında 41 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 25 kişiden gözaltına alınan 24 kişinin ifadeleri emniyette alınıyor. Gözaltındaki kişilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
YANGIN DEVAM EDİYOR
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcı, 7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır bugün facianın yaşandığı maden sahasına gelerek, incelemelerde bulundu, mekanizasyon ve bilgisayar alanları ile görevli madencilerle görüştü.
3 saat süren incelemelerde heyet, yangının halen devam etmesi nedeniyle yeraltına girmedi.
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