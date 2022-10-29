Bartın Amasra'daki maden faciasında 'ihmal' soruluyor: 'Gereken tedbirler neden alınmadı?'

29 Ekim 2022 Cumartesi, 13:03

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında saat 18.15'te patlama meydana geldi.

41 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kişilerden 24’ü Bartın’da gözaltına alındı. 1 kişinin ise İstanbul’da gözaltına alınacağı açıklandı. Aralarında Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, hazırlık şefi, sondaj şefi, kartiye şefleri, iş güvenliği mühendisi, kartiye mühendisi, personel müdürü ve aspiratör mühendisi olan 24 kişinin Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor.

Gözaltındaki kişilere, ‘İhmaller var, mevzuat gereği alınması gereken tedbirler neden alınmadı?’ sorularının yöneltildiği bildirildi.

1 AY YILLIK İZİN KULLANACAKLAR

Maden faciasının sonrasında eksi 300 kotunda yangının devam etmesi nedeniyle eksi 250 ve eksi 100 kotuna taş tozu ile baraj yapılmıştı. Savcılık kararı ile izin verilen görevlilerin dışında madene giriş-çıkış yasaklanırken, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde yer altında çalışan 461 işçinin, 1 ay süreyle yıllık izne ayrıldıkları bildirildi.