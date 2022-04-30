Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye mesajları

30 Nisan 2022 Cumartesi, 10:26

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı'nın kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu.

Nikolas Maduro, yaptığı konuşmada, "Karma komisyon toplantılarında KOBİ'ler, turizm, havayolu ve ticaret bağlantıları, sağlık alanı gibi büyük konularda ilerlemeler sağladık" dedi.

Maduro, Venezuela ve Türkiye ilişkilerine de değinerek, "Bu karma komisyon çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir selam göndermek istiyorum. Ülkemizin büyük dostu, bizim büyük dostumuz. Türk halkıyla birlikte Venezuela'yı her koşulda destekledi. Onunla bir yol açtık, ortak faydalarımız için bir kardeşlik ve iş birliği yolu inşa ettik" diye konuştu.

Maduro, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, en zor şartlar altında her zaman yardım etmek için Venezuela halkının yanında oldu, tıbbi yardımlarda bulundu. Son yıllarda Türkiye ile Venezuela arasında çok güçlü siyasi ve diplomatik güven temelleri oluşturduk..."

'TÜRKLERİN BURADA YATIRIM YAPMA ZAMANI GELDİ'

Başkan Maduro, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin olarak, "Türk hükümetini, Rusya ve Ukrayna arasında barışı tesis etmeye çalıştığı için tebrik ediyorum. Onlara diplomatik çabalarında en iyi başarıları diliyorum. Umarız en yakın zamanda barış haberlerini alırız" değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, ülkesine yatırım çağrısını yineleyerek, "Venezuela artık kendini toparlamaya başladı, artık adım adım kendi çabasıyla ilerlemekte. Türk yatırımcılar buraya gelsin, yatırım yapsın çünkü çok geniş bir ekonomik portföyümüz var. Türklerin burada yatırım yapma zamanı geldi" dedi.

'KUDÜS BİZİ BİRLEŞTİRİYOR'

Maduro, ramazanın son cuma günü anılan Dünya Kudüs Günü'ne dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Kudüs, bütün dinler için kutsal toprak, Filistin'in kutsal toprağı. Biz Hristiyan'ız ama İsa, Filistinli bir çocuktu, Filistin'de doğdu ve orada öldü. Siz Müslümanlar da onu büyük bir peygamber olarak kabul ediyorsunuz. Kudüs bizi birleştiriyor, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki birlik yolu. Bu nedenle bugün tekrar tüm destek ve dayanışmamızı, Filistin halkına, Filistin davası için tüm Müslüman halklara ve dünya üzerinde özgürlükleri için mücadele eden halklara ifade ediyoruz."

'TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEĞİM'

Nikolas Maduro, yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Bu karma komisyonu en yüksek seviyeye çıkardığımızı düşünüyorum. Çeşitli alanlarda birçok anlaşma imzaladık. Bütün bu konuları ele almak, karşılıklı iş birliğini hızlandırmak ve sevgili dostum Erdoğan'ın elini sıkmak için Türkiye'ye gideceğim" dedi.

Maduro, daha önce "Diriliş Ertuğrul" dizi setini ziyaret ederek, bu kez ise "Kuruluş Osman" dizi setine gideceğini belirterek, dizi oyuncularına selam gönderdi.

Maduro, konuşmasını "Türkiye'yi seviyoruz. Biz gerçek Türkiye dostuyuz. Venezuela, Türkiye'nin en iyi dostudur. Yaşasın Venezuela Türkiye ilişkisi, yaşasın dostluk, yaşasın barış, yaşasın iş birliği" sözleriyle tamamladı.