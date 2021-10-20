Mafya lideri Alaattin Çakıcı yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!

20 Ekim 2021 Çarşamba, 08:52

Mafya lideri Alaattin Çakıcı, 6 yıl önce cezaevinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hitaben yazdığı ve ağır ifadeler kullandığı mektubun yeniden gündem olması üzerine yeni bir açıklama yaptı.

“Altı yıl evvel uzun yıllar boyunca cezaevi ortamında bulunmam nedeniyle sayın genel başkanım Devlet Bahçeli ile ilgili ağzımdan çıkan sözlerden dolayı Ankara Sincan Cezaevinde yatarken bu sözler ile ilgili hakim karşısına çıktım. Mahkeme ve kamuoyu önünde sayın genel başkanımdan özür dilerim diye kullandığım ifadem mahkeme kayıtlarında mevcuttur. 2016’dan bu yana kendisiyle ilgili en ufak onur kırıcı bir açıklama yapmamışımdır” ifadelerini kullanan Çakıcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Nedense Türkiye üzerinde by-pass yapmak isteyen batı Avrupa, ABD, üst akıl ve hatta Rusların bile en büyük ideali Cumhur ittifakını yıkmak, MHP’ye zarar vermek, sayın devlet başkanını iktidardan edebilmek için uluslararası güç ve odaklar ile Türkiye’deki işbirlikçileri hiç boş durmuyor.”

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Çakıcı “Üç saat evvel 2014-2015’te yazdığım yazıları bugün gündeme getirenlere şunu diyorum. Sayın Devlet Bahçeli benim ağabeyimdir ve savunduğum partinin de lideridir. Bana ihtiyacı yok. Ben ve oğlum onun şahsının yolunda ölürüz” ifadelerini kullandığı açıklamasını “Not: Bu ülkede siyasi cinayetlerin olacağını gündeme getiren vatan hainlerine diyorum ki ilk siyasi cinayetiniz ben olayım. Biraz erkeklik varsa beni öldürürsünüz. İlk siyasi cinayetiniz de ben olmuş olurum. Ama sizler mahalleyi karıştıran hatunlar gibi konuşur fakat o ölçüden ileri gidemezsiniz” diyerek tamamladı.



